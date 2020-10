Il tè delle cinque, al via gli incontri per conversare in inglese e francese

Viterbo - Oggi primo appuntamento alle 17 al Bistrot del teatro

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A partire da oggi pomeriggio al Bistrot del Teatro in via Cavour 9 a Viterbo inizia Il tè delle cinque, organizzato dall’Associazione Click.

Si tratta di una serie di incontri, uno a settimana, in cui si può prendere il tè o l’aperitivo e fare conversazione in lingua inglese o francese allo stesso tempo: una sorta di happy hour culturale.

Ogni incontro ha la durata di circa un’ora e comprende una conversazione guidata da una docente bilingue (per l’inglese) o madrelingua (per il francese) che di volta in volta introdurrà degli argomenti di attualità e modererà la conversazione a seconda del livello dei partecipanti.

Insomma, non sono necessarie conoscenze accurate della lingua: basta avere voglia di rilassarsi e fare qualcosa di utile e divertente allo stesso tempo, il tutto per soli 10 euro che comprendono il drink offerto dal Bistrot.

Un modo piacevole e utile allo stesso tempo per vivere al meglio la situazione presente.

Per partecipare basta prenotare un posto mandando un messaggio Whattsapp al 320-279 2669 e poi presentarsi alle 17 al Bistrot del Teatro, in via Cavour 9 a Viterbo.

Tutti gli incontri si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Sabato 31 Ottobre primo appuntamento

ore 17:00

Bistrot del Teatro

Via Cavour 9, Viterbo

Info: tel. 320 2792669

click.viterbo@gmail.com

IG: @click.vt

Associazione culturale Click

31 ottobre, 2020