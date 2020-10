Nashville - Ultimo faccia a faccia prima del voto del 3 novembre - Toni più pacati rispetto al 29 settembre

Nashville – Dibattito finale Trump-Biden: scontro su Covid, tasse e immigrazione.

Ultimo duello televisivo tra il presidente in carica degli Stati Uniti, Donald Trump, e lo sfidante per la corsa alla Casa Bianca, il candidato democratico Joe Biden. Un confronto, sul palco della Belmont University di Nashville in Tennessee, in cui Trump ha mantenuto un profilo molto più basso rispetto al precedente duello televisivo a Cleveland dello scorso 29 settembre.

A 12 giorni dalle elezioni, i due sfidanti hanno tracciato una visione profondamente diversa sulle riforme per il paese. Previsti due minuti di risposta per i candidati con l’avversario a microfono spento.

Il confronto ha preso il via dal Coronavirus e la pandemia globale. “Il vaccino arriverà nel giro di poche settimane e sarà distribuito dai militari – ha detto il presidente in carica degli Stati Uniti -…Mi sono ammalato anche io, ho imparato nuove cose. Il vaccino sarà distribuito subito, lo faranno i militari”. Il Tycoon però poco dopo, alla domanda della conduttrice che lo ha incalzato sui tempi del vaccino, ha aggiunto: “Non posso garantirlo, ma siamo vicini”.

Trump è salito sul palco senza mascherina. Biden, arrivato con il dispositivo di protezione individuale, ha tolto la mascherina per parlare ma più volte l’ha mostrata in camera nell’accompagnare le sue parole. “Oltre 220mila americani sono morti – ha affermato Biden –. Chiunque sia responsabile di così tanti decessi non può essere presidente degli Stati Uniti…Hai mentito al paese (riferendosi a Trump ndr), il virus non se ne sta affatto andando. Non hai un piano. Non ti prendi responsabilità”.

E Trump ha risposto, senza alzare i toni e parlando di responsabilità. “Non è colpa mia ma della Cina – ha precisato -. E non possiamo chiudere la nazione, col virus dobbiamo imparare a convivere”.

La partita si è poi spostata sul figlio di Biden, facendo riferimento alle mail pubblicate dal New York Post secondo cui l’uomo organizzò un incontro fra il padre e certi affaristi ucraini quando lo sfidante democratico era vicepresidente. “La tua famiglia – ha attaccato Trump – ha preso soldi quando eri vice-presidente”.

E il candidato Dem messo alle strette ha abbozzato: “Non c’è stato nulla di poco etico…L’unico che ha fatto soldi col dragone sei tu…Non hai mai pagato le tasse, andiamo”.

Lo scontro è proseguito sulla separazione dei figli degli immigrati al confine col Messico. “Una politica criminale” per Biden, ma Trump gli ha contestato che “le gabbie usate per tenere i clandestini furono costruite da voi nel 2014”.

E su questo Biden ha preso le distanze da Obama, di cui invece ha difeso la riforma sanitaria, ribattezzandola ‘Bidencare’ per il suo tentativo di allargarla con un’opzione pubblica .

Secondo un sondaggio della Cnn il dibattito è stato vinto da Biden per il 53% degli americani. A Trump il 39% delle preferenze.

23 ottobre, 2020