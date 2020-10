Divieto di circolazione in via Santa Maria Egiziaca

Viterbo - Comune - Il prossimo 23 ottobre dalle 8,30 alle 15

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Divieto di circolazione veicolare in via Santa Maria Egiziaca il prossimo 23 ottobre, dalle 8,30 alle 15, con divieto di sosta in prossimità dei civici 29/31.

I provvedimenti, disposti con apposite ordinanze (n. 370 e n. 371 del 14/10/2020 – VII settore), su richiesta di un privato, si rendono necessari per consentire la sosta di una piattaforma aerea per lo scarico di materiale edile.

Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni.

Comune di Viterbo

21 ottobre, 2020