“Dl ristori, attendiamo il testo definitivo per dare un giudizio di merito”

Viterbo - Lo sostiene Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti di Viterbo e membro della presidenza nazionale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Abbiamo apprezzato la disponibilità mostrata dal governo durante l’incontro. Da parte nostra, abbiamo ribadito con fermezza la necessità di sostegni adeguati, certi e veloci per tutte le attività colpite, nessuna esclusa”. Così ha affermato la presidente nazionale della Confesercenti Patrizia De Luise, al termine dell’incontro tra esecutivo e parti sociali.

“La salute pubblica è una priorità – ha detto -. L’impatto negativo della seconda ondata e delle misure di restrizione è diffuso. Tra i comparti che verranno ulteriormente compromessi, piscine, palestre, centri benessere e termali, teatri, sale cinematografiche e sale per il gioco legale, direttamente chiusi dal Dpcm, così come le imprese dei convegni, degli eventi e delle sagre, con tutte le attività della filiera, dalla pubblicità e il marketing agli animatori, fino alle attività di commercio su area pubblica”.

E ancora. “Impatto gravissimo – aggiunge Patrizia De Luise – anche per la somministrazione: la chiusura anticipata alle 18 di fatto azzera i fatturati di ristoranti, pub e bar, già affondati dal crollo del turismo e dallo smartworking. Altri settori subiranno l’effetto negativo del Dpcm anche se non citati direttamente nel provvedimento”.

“La restrizione alla mobilità – spiega De Luise – sarà un duro colpo per tutta la filiera turistica, da ncc e bus turistici ad agenzie di viaggio, guide e accompagnatori, animatori, fino alle attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Anche il commercio in sede fissa, su aree pubbliche e nei centri commerciali, inevitabilmente, risentirà del calo dei consumi che seguirà i limiti alla socialità. Alcuni comparti in particolare, come i fioristi, la moda, parrucchieri e servizi estetici, saranno inoltre ulteriormente danneggiati dallo stop a cerimonie ed eventi”.

“Le imprese hanno bisogno di sostegni adeguati e rapidi – conclude De Luise –: i ritardi che si sono verificati nel recente passato non devono e non possono più ripetersi. Alcune importanti misure annunciate, come quelle per i centri storici e la ristorazione, non si sono mai concretizzate, perché mancano ancora i decreti attuativi. Dobbiamo cambiare passo: il governo si è impegnato ad agire con la massima velocità. Sarà necessario un monitoraggio accurato, assieme alle associazioni di categoria, per rilevare puntualmente gli effetti dei provvedimenti sulle imprese. Con senso di responsabilità da parte di tutti, ce la faremo”.

“E’ da apprezzare la disponibilità del governo – commenta Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti di Viterbo e membro della presidenza nazionale – .Attendiamo comunque il testo definitivo del provvedimento per dare un giudizio di merito. Continuiamo a sostenere che necessario intervenire con urgenza e con misure adeguate”.

27 ottobre, 2020