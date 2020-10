Sport - Pallavolo - Il coach del Tuscania volley Paolo Tofoli alla vigilia della partita contro Sabaudia

Condividi la notizia:











Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Tutto pronto al Palasport di Montefiascone per l’esordio domani pomeriggio della Maury’s Com Cavi Tuscania nella gara inaugurale del girone blu della serie A3 Credem Banca che la vedrà opposta alla Gestioni&Soluzioni Sabaudia.

Dopo un precampionato sicuramente soddisfacente, ora per capitan De Paola e compagni è arrivato il momento di iniziare da subito a inanellare vittorie per arrivare quanto prima a raggiungere l’obiettivo minimo, ovvero la qualificazione ai play-off promozione.

“Sabaudia è una buona squadra e per noi è l’esordio in casa a Montefiascone – è il commento di coach Paolo Tofoli -. Il loro giocatore di punta è senz’altro l’opposto Jacob Link, mancino, che bisognerà controllare bene. Anche i due martelli, Marco Lucarelli e Francesco Astarita sono buoni. Come tutte le partite dobbiamo mettere la massima attenzione e cercare di iniziare bene da subito. Dobbiamo affrontare una partita alla volta cercando di vincere il più possibile: io ci credo, siamo una bella squadra e quest’anno possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”.

Dall’altra parte della rete Gabriele Tognoni, lo scorso anno in maglia bianco azzurra.

Questa la probabile formazione degli ospiti: Schettino al palleggio con Link opposto, bande Lucarelli e Astarita, centrali Frumuselu e Tognoni, libero Fortunato.

A dirigere l’incontro i signori Alessandro Oranelli e Vincenzo Carcione. Fischio di inizio alle 18.

Tuscania Volley

Condividi la notizia:











17 ottobre, 2020