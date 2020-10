Domani alla Quercia l’inaugurazione del Centro per l’aiuto alimentare

Viterbo - Presenti anche il vescovo Lino Fumagalli e l'assessora regionale alle Politiche sociali Alessandra Troncarelli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 9 ottobre a partire dalle 11 sarà inaugurato il Centro per l’aiuto alimentare in strada Acquabianca, alla Quercia.

Il centro è uno dei risultati del progetto “Be food”, promosso dalle Caritas diocesane di Viterbo e di Civita Castellana e dal Banco alimentare del Lazio, realizzato con il sostegno di Caritas italiana e dei fondi Cei 8 x 1000.

“Be food” nasce dalla necessità di sostenere con maggiore efficacia alcune fra le azioni di contrasto alla povertà finora intraprese dalle tre realtà presenti sul territorio. Ed in particolare, attraverso il Centro per l’aiuto alimentare la Caritas diocesana di Viterbo, di Civita Castellana ed il Banco alimentare del Lazio intendono ampliare e valorizzare le iniziative per la raccolta e la distribuzione dei beni alimentari.

Tra gli obiettivi c’è il recupero delle eccedenze alimentari di produzione agricola, dell’industria alimentare, della grande distribuzione, della ristorazione e dei punti vendita alimentari, poi ridistribuito a titolo gratuito alle parrocchie che si occupano di assistenza e sostegno alle persone in stato di bisogno sul territorio.

Il Centro per l’aiuto alimentare vuole rendere il tutto maggiormente funzionale, al fine di favorire uno sviluppo sempre più capillare della rete di distribuzione, creare sinergie tra i diversi territori, ottimizzare i sistemi finora sperimentati e sviluppare ulteriormente la capacità di risposta al bisogno.

Ad inaugurare la struttura interverranno il vescovo di Viterbo Lino Fumagalli e l’assessore alle Politiche sociali, welfare ed enti locali della regione Lazio Alessandra Troncarelli. Il taglio del nastro sarà seguito dalla visita alla struttura e dal racconto delle testimonianze di aziende donatrici di alimenti e volontari coinvolti nella distribuzione.

“Il Centro per l’aiuto alimentare è il successo di una comunità intera – hanno dichiarato i promotori della struttura – ed è il risultato di una partnership proficua con gli attori istituzionali e religiosi coinvolti, che non hanno fatto mancare mai il loro sostegno per la realizzazione”.

La struttura nei primi sei mesi dell’anno ha già distribuito a 61 strutture caritative oltre 164 tonnellate di cibo, raggiungendo oltre 7mila persone che vivono nella provincia di Viterbo e oltre 1500 persone che vivono nella provincia di Rieti.

L’offerta, i destinatari, il modello e la sua organizzazione fanno di questo Centro un unico servizio integrato esistente in Regione e uno dei pochi sul territorio nazionale.

8 ottobre, 2020