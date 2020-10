Domani l’addio alla 18enne Maria Chiara Previtali, sarà lutto cittadino

Amelia - La 18enne è morta sabato scorso, forse stroncata da un'overdose - Ieri l'autopsia

Amelia – Maria Chiara Previtali, ad una settimana dalla tragedia, domani sarà il giorno dell’addio.

Sono in programma per domani pomeriggio, 17 ottobre, alle 14, i funerali della 18enne morta sabato scorso ad Amelia, forse stroncata da un’overdose, a casa del fidanzato. La cerimonia si svolgerà nel palazzetto della Comunità Incontro, la onlus dove il padre di Maria Chiara lavora. Per espressa volontà della famiglia, verranno celebrati in forma privata.

“Stringiamoci intorno alla famiglia in un momento di raccoglimento e sentita partecipazione – ha detto la sindaca di Amelia Laura Pernazza, come riporta TerniToday -. Per questo abbiamo ritenuto di proclamare il lutto cittadino nella giornata di domani, dalle ore 14 fino al termine della cerimonia funebre”.

Maria Chiara è stata trovata senza vita sabato mattina. A chiamare i soccorsi il fidanzato. Secondo quanto ricostruito, la coppia venerdì sarebbe andata a Roma e lì avrebbe acquistato e consumato una dose divisa a metà di eroina. Il ragazzo, di tre anni più grande di lei, davanti agli inquirenti avrebbe confermato la ricostruzione. “Abbiamo assunto insieme la droga, la dose divisa a metà”.

Ora il 21enne è indagato per omicidio preterintenzionale. Il fascicolo aperto dalla procura ipotizza, a carico di ignoti, anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto. Un filone d’indagine che punta a risalire a chi ha venduto la droga alla coppia.

Intanto giovedì pomeriggio, all’ospedale di Spoleto, è stata eseguita l’autopsia sul corpo della 18enne. Il dottor Massimo Lancia, il medico legale incaricato dalla Procura, avrà 60 giorni di tempo per rendere noti i risultati definitivi.

16 ottobre, 2020