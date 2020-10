Nuovo Dpcm, Fratelli d’Italia chiama a raccolta i ristoratori

Oriolo Romano - L'iniziativa del circolo per "raccogliere le istanze e farsi portavoce delle attività commerciali colpite dal decreto"

Il circolo lancia l'appello ai ristoratori e alle altre attività commerciali colpite, per farsi portavoce delle proprie istanze.

Un confronto con i ristoratori e le attività commerciali colpite dagli effetti del nuovo Dpcm, per comprendere bene le difficoltà e le richieste di questo momento. È il circolo Fratelli d’Italia di Oriolo Romano a lanciare l’iniziativa che mira, come ribadito dai militanti del partito, a ribadire la propria vicinanza a tutte quelle categorie colpite dalle recenti disposizioni contenute nel decreto Conte del 24 ottobre scorso.

“Sconcertati dall’ultimo scandaloso decreto del presidente del consiglio dei ministri – fanno sapere i militanti oriolesi di FdI – esprimiamo la più totale solidarietà a tutti i cittadini vittime impotenti delle ultime restrizioni forzate. In particolar modo la nostra fattiva vicinanza va alle categorie di lavoratori maggiormente colpiti dall’ultimo Dpcm.

Riteniamo inaccettabile che un governo costringa alla chiusura quelle stesse attività alle quali, poche settimane prima, aveva imposto adeguamenti costosissimi sostenendo che solo così avrebbero potuto rimanere aperte. Siamo contrari a tutte quelle restrizioni che colpiscono determinate categorie di lavoratori, così come non ha senso individuare fasce orarie fantomaticamente pericolose tralasciando invece situazioni palesemente più pericolose come l’affollamento nei mezzi di trasporto.

Il coordinamento Fratelli d’Italia di Oriolo Romano è sempre stato, e oggi più che mai è, a completa disposizione delle categorie colpite da quest’ultimo inaccettabile decreto. Ascolteremo quanti vorranno esprimere la propria opinione così da poter essere portavoce di istanze sia nei tavoli comunali che in quelli regionali e nazionali attraverso i nostri rappresentanti.”

“Riteniamo indispensabile la presenza nel territorio, fra le persone e, in questo caso, fra gli imprenditori locali, al fine di supportare tutte le categorie produttive ed essere il tramite nei tavoli istituzionali di riferimento – commenta il responsabile del circolo Gabriele Caropreso – in questo momento di difficoltà siamo al fianco di tutti coloro che non vedono più un futuro, che si sentono abbandonati a sé stessi e addirittura traditi dalle istituzioni.

Il nostro impegno è quello di amplificare le loro voci al fine di far valere i propri diritti, perché nessuno può togliere la dignità a chi dedica la propria vita per la propria attività”.

Fratelli d’Italia Oriolo Romano

28 ottobre, 2020