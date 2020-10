Dpcm, rimborsi fino al 200% delle perdite per bar, ristoranti e palestre

Roma - Il decreto in discussione al consiglio dei ministri di questo pomeriggio

Roma – Ristori e aiuti in arrivo per le categorie più colpite dalle nuove restrizioni contenute nel dpcm in vigore da lunedì scorso.

Il governo, stando a quanto riferisce Tgcom24, sarebbe in procinto di varare, nel consiglio dei ministri convocato nel pomeriggio, un decreto con aiuti che oscillano tra i 5 e i 6 miliardi di euro.

Dopo il varo del nuovo dpcm, dunque, è in arrivo un pacchetto di ristori immediato in favore delle categorie più colpite. Sarebbero previsti ristori fino al 200% delle perdite: dalla cancellazione dell’Imu per palestre e ristoranti, ai contributi a fondo perduto.

Secondo una prima stima, sarebbero oltre 325mila le imprese con fatturato fino a 5 milioni di euro e codice Ateco che rientra nella categorie che sono state fermate dal Dpcm (quindi ristoranti, gelaterie, bar, pasticcerie, catering, centri termali, attività legate a feste e cerimonie, attività sportive e stabilimenti termali) che riceveranno il nuovo contributo a fondo perduto. Di questi, 91.625 sono i nuovi beneficiari che si aggiungono alle 234.065 imprese delle stesse categorie che hanno già ricevuto il ristoro previsto dal dl Rilancio.

Tuttavia, come spiega Agi, gli importi dovrebbero essere differenziati, dando priorità in termini di valore del sostegno, alle attività che saranno chiuse rispetto a quelle che potranno rimanere aperte fino alle 18. “Ci sarà una differenziazione tra chi terrà aperto fino alle 18 e chi sarà bloccato h24”, ha spiegato il viceministro Antonio Misiani.

Sarebbero inoltre previste altre sei settimane di cassa integrazione.

