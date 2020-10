Droni per far arrivare cellulari ai detenuti del carcere di Secondigliano

Napoli - Il sindacato Uspp: "Necessario dotare gli agenti di strumenti per schermare gli istituti di pena"

Napoli – Droni per consegnare cellulari ai detenuti del carcere di Secondigliano, a Napoli.

Gli agenti della polizia penitenziaria ne hanno intercettato uno che era appena atterrato nell’istituto di pena nell’area dove i reclusi godono dell’ora d’aria. Il drone, secondo quanto emerso, trasportava dieci cellulari, altrettante schede telefoniche e diversi chiavistelli.

“L’episodio – evidenzia l’Uspp, il sindacato di polizia penitenziaria, in una nota – evidenzia ancora una volta la necessità di dotare gli agenti di strumenti tecnologicamente avanzati, come quelli in grado di schermare gli istituti di pena. Grazie agli sforzi profusi e malgrado i turni massacranti e le scarse risorse, la polizia penitenziaria del carcere di Napoli Secondigliano riesce comunque ad arginare i frequenti tentativi fraudolenti di introduzione di telefonini e droga, evitando così gravi ripercussioni per l’ordine e la sicurezza interna”.

5 ottobre, 2020