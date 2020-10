Due insegnanti del Ruffini positivi al test rapido

Coronavirus - Ora si trovano a casa in isolamento in attesa del molecolare - Il dirigente Damiani: "Oggi alcune classi a casa per precauzione"

Viterbo – Due insegnanti positivi al test rapido al liceo Ruffini.

Test in corso da parte della Asl nelle scuole. Due dei docenti sono risultati positivi al test rapido per il Coronavirus.

Sono state prese tutte le precauzioni del caso, i docenti al momento si trovano in isolamento a casa in attesa del tampone molecolare per il risultato definitivo.

Per ora la Asl non avrebbe disposto misure per le classi dove insegnano i due docenti.

“Se dichiarano di aver osservato scrupolosamente tutte le norme sul distanziamento le classi possono non essere messa in quarantena – afferma Luca Damiani, dirigente del Ruffini -. Se invece i docenti ammettono di aver avuto qualche contatto ravvicinato con gli studenti la classe va in quarantena”.

L’altra misura che viene presa in ogni caso è quella della sanificazione degli ambienti nei quali hanno lavorato.

“Ma ribadisco – sottolinea Damiani – la quarantena non la determina il dirigente scolastico, la dispone la Asl sulla base di tutti i criteri e protocolli”.

Quindi si attende il risultato del tampone molecolare.

“In attesa di avere il responso della Asl, poiché di uno dei due casi si sapeva già da ieri pomeriggio, oggi ho fatto stare a casa le classi di un docente. Del primo di cui si è saputo – conclude Damiani -. Dell’altro è arrivata notizia solo stamattina. Se il primo docente dichiara di aver rispettato tutte le misure la classe rientra a scuola. Navighiamo a vista ma con un po’ di buon senso”.

21 ottobre, 2020