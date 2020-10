Roma - Emma Di Capua aveva 86 anni ed era malata da tempo

Condividi la notizia:











Viterbo – E’ morta la mamma di Nicola e Luca Zingaretti.

Questa mattina si è spenta in una clinica romana Emma Di Capua, 86 anni, madre del presidente della regione Lazio e segretario del Pd, nonché di Luca, noto attore italiano.

La donna era malata da tempo. Le sue origini risalgono a una famiglia ebraica romana. All’età di 7 anni riuscì a rifugiarsi in un convento per sfuggire ai rastrellamenti dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Al contrario della nonna Ester, deportata ad Auschwitz.

“La lista Civica Zingaretti esprime il suo più sincero cordoglio nei confronti del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e della sua famiglia, per la scomparsa della madre sopraggiunta questa mattina. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza, in questo momento di dolore. A lui il nostro abbraccio affettuoso”. Così in una nota i consiglieri Marta Bonafoni, Gino De Paolis e Gianluca Quadrana.

Condividi la notizia:











8 ottobre, 2020