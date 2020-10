Montefiascone - Lo annuncia il presidente Roberto Viola - Nel consiglio direttivo l'ex assessora Claudia Roscani (vicepresidente), Oreste Bendia (tesoriere) e gli ex consiglieri comunali e firmatari della sfiducia all'amministrazione Paolini Rossano Capocecera (portavoce) e Angelo Merlo (segretario)

di Michele Mari

Montefiascone – “È nato il Comitato civico cittadino ‘Montefiascone rinasce’”. Lo annuncia il presidente Roberto Viola, noto professionista di Montefiascone.

A far parte della nuova compagine associativa ci sono figure importanti del paese, tra i quali spiccano anche un ex assessore e due ex consiglieri dell’amministrazione Paolini caduta circa venti giorni fa.

Infatti, oltre al presidente Roberto Viola, il consiglio direttivo del Comitato civico, nato qualche giorno fa, è composto dalla vice presidente Claudia Roscani (ex assessora della giunta Paolini che nel 2017 ha rassegnato le dimissioni da assessora e poi da consigliera), dal tesoriere Oreste Bendia, dal portavoce Rossano Capocecera e dal segretario Angelo Merlo.

Questi ultimi due sono ex consiglieri dell’amministrazione Paolini, prima eletti nella maggioranza e poi tra i nove firmatari della sfiducia che hanno decretato la caduta della giunta lo scorso 9 ottobre.

“È nato il Comitato civico cittadino ‘Montefiascone rinasce’ – annuncia Roberto Viola -. L’obiettivo è quello di riaccendere la passione, l’entusiasmo, il sentimento, la speranza, il rispetto ed il senso civico di appartenenza. Il Comitato fonda le sue basi sul concetto di ‘bene comune’ i cui elementi quali turismo, imprese, associazioni, patrimonio, infrastrutture, risorse naturali e culturali, tradizioni e stili di vita locali, che lo caratterizzano sono da salvaguardare e valorizzare per il benessere di questa generazione e di quella futura dei nostri figli”.

Tra gli obiettivi di “Montefiascone rinasce”, che ha sede in via Oreste Borghesi 59, ci sarà quello della rivalutazione del paese con uno sguardo attento al potenziamento dei servizi per i cittadini.

“Il fine sarà quello di contribuire alla rivitalizzazione della nostra città – spiega il presidente Roberto Viola – con particolare attenzione ai servizi essenziali: sanità, istruzione, ambiente, cultura, sicurezza, in assenza dei quali è impossibile qualsiasi dinamica di sviluppo. A tal fine vanno creati progetti e opportunità di lavoro e quindi di reddito attraverso la valorizzazione delle enormi potenzialità del nostro territorio da tempo trascurate, facendo leva soprattutto sulla partecipazione dei cittadini”.

Il neonato Comitato è già operativo e a breve saranno attivati dei gruppi di lavoro.

“Il Comitato – aggiunge Roberto Viola – si pone l’obiettivo di creare gruppi di lavoro che raccolgano e sviluppino le idee attraverso progetti, rapporti di interazione e scambi organizzati, condivisi tra associazioni, imprenditori, artigiani, professionisti, agricoltori e studenti che inseriti nel direttivo diventino collettore con le nuove generazioni. Sarà fondamentale l’impegno e la partecipazione di tutti i giovani che vorranno essere attivi e mettersi in gioco affinché i loro punti di vista siano accettati come ‘una boccata d’aria fresca’. La loro collaborazione sarà il punto di forza per realizzare la meritata rinascita del nostro paese”.

Oltre a Viola, Roscani, Bendia, Capocecera e Merlo, gli altri membri del direttivo sono Pietro Nevi, Luca Cipriani, Piero Patacchini e Fabio Stefanoni. Non è stata tralasciata neanche l’attenzione ai giovani. Infatti il portavoce dei giovani è Edoardo Merlo mentre il responsabile dei rapporti con i giovani è Lorenzo Paoletti.

“I membri promotori del Comitato – continua Viola – ringraziano tutti coloro che hanno dimostrato immediata vicinanza e attiva partecipazione per linea di pensiero indipendentemente dal colore politico di appartenenza, ed invitano tutti i cittadini volenterosi a collaborare per l’esclusivo interesse della collettività, perché le idee solo se circolano, si mescolano, vivono e si alimentano le une con le altre, quindi unite, contribuiscono al miglioramento del ‘bene comune’. Il Comitato si metterà a disposizione di chiunque vorrà segnalare eventuali problematiche del nostro territorio e farà da collegamento con le istituzioni competenti per intraprendere le azioni necessarie alla risoluzione, nel massimo rispetto della legge sulla privacy”.

Visto il commissariamento del Comune, che il nove ottobre ha visto ben nove consiglieri rassegnare le dimissioni decretando la fine anticipata dell’amministrazione Paolini, i membri del Comitato augurano buon lavoro alla commissaria Anna De Luna che si è insediata a palazzo Renzi Doria Sciuga e che traghetterà Montefiascone fino alla prossima primavera quando ci saranno le nuove elezioni politiche.

“In tale ottica il comitato – conclude il presidente Roberto Viola – coglie l’occasione per augurare buon lavoro alla commissaria prefettizia Anna De Luna recentemente insediata con la quale auspichiamo una fattiva collaborazione”.

31 ottobre, 2020