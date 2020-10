Ebbene sì, il sindaco e la sua giunta vivono ad Amsterdam…

Viterbo - Cavi, fili e scatole vuote stanno ancora lì, in piazza San Pellegrino - FOTO E VIDEO

Viterbo – Ebbene sì, il sindaco Giovanni Arena e la sua giunta vivono ad Amsterdam. Avevamo qualche dubbio ma ora è arrivata la prova provata.

Nonostante la segnalazione di cavi, quadri e scatole elettriche che deturpano piazza San Pellegrino e forse rappresentano un pericolo per i cittadini, tutto nel cuore del cuore medievale della città, dal primo cittadino e dai suoi assessori nessun segno di vita.

Viterbo – Piazza San Pellegrino 5 ottobre 2020

Niente, né una parola, né una intervento scritto e né, soprattutto, un intervento fattivo. Niente. Un silenzio di tomba. Quei fili e quelle scatole brutte e vuote, deturpanti e forse pericolose, andavano tolti e sistemati subito. Il giorno dopo. Per l’importanza del luogo e per evitare che turisti e cittadini continuassero a vedere lo schifo in atto. Ed evitare pericoli.

Viterbo – Piazza San Pellegrino 6 ottobre 2020

Non è stato fatto. Tutto è rimasto come prima. Per cui la domanda posta dal direttore di Tusciaweb, Carlo Galeotti, “Ma il sindaco Arena e la sua giunta vivono ad Amsterdam?”, ha ad oggi risposta e conferma. Sì, il sindaco e la sua giunta vivono ad Amsterdam.

E forse, insomma, per arrivare da Amsterdam ci vuole un po’ di tempo. E poi vai a sapere se col Covid imperante si riesce a prenotare un aereo.

Visto che sindaco e giunta tacciono sapendo di tacere, abbiamo deciso aspettare qualche giorno e poi spedire al sindaco e assessori una raccomandata. Stiamo cercando l’indirizzo in quel di Amsterdam.

Intanto ovviamente continua l’inchiesta sui centri storici abbandonati e deturpati da anni.

6 ottobre, 2020