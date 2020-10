Eboli, arrestato per corruzione il sindaco appena rieletto

Salerno - Alle scorse elezioni aveva ottenuto circa l'80 per cento di consensi

Eboli – Era stato appena rieletto con l’80 per cento di preferenze da parte dei suoi concittadini. Ora il sindaco di Eboli è finito agli arresti domiciliari.

Le ipotesi di reato nell’indagine portata avanti dalla guardia di finanza, coordinata dal procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli, sono di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e falso ideologico. Al centro dell’inchiesta ci sarebbero procedure concorsuali per l’assunzione di persone vicine al sindaco.

Contemporaneamente al suo arresto è scattata l’interdizione dai pubblici uffici per quattro funzionari dei comuni di Eboli e Cava dei Tirreni.

Massimo Cariello era stato rieletto primo cittadino di Eboli, in provincia di Salerno, alle elezioni dello scorso 22 settembre per il centrosinistra con il 79,8 per cento e 15.261 voti a favore.

9 ottobre, 2020