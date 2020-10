Ecco gli 8 letti di terapia intensiva finanziati con il crowfunding

Viterbo - Belcolle - Il deputato di FdI Mauro Rotelli: "Grazie di cuore a tutti coloro che hanno donato anche una piccola somma"

Viterbo – (f.b.) – “Ecco gli otto letti di terapia intensiva finanziati con la raccolta fondi organizzata su Gofundme – Italia”.

Ad annunciarlo è il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli che ripercorre le tappe della solidarietà che hanno reso possibile l’acquisto dei dispositivi medici, partita durante il picco dell’emergenza Covid della scorsa primavera.

“Sono arrivati gli otto letti elettrici destinati alla Terapia intensiva dell’ospedale di Belcolle grazie alla raccolta fondi organizzata su Gofundme – Italia – scrive Rotelli -. L’acquisto è stato possibile utilizzando i 105mila e 600 euro raccolti, con la campagna di crowfunding che, fino al 4 di aprile, ha visto la partecipazione e il supporto solidale di oltre 1600 cittadini di tutta la provincia di Viterbo”.

Si tratta di strumenti di ultima generazione che potranno essere molto utili sia per i malati di Coronavirus, sia per qualsiasi altra patologia che necessita di rianimazione.

“I letti – continua Rotelli – sono dotati di un sistema tecnologico estremamente avanzato per la cura del paziente in area critica e per la prevenzione e il trattamento delle complicanze respiratorie da immobilità e delle lesioni da pressione”.

Infine il ringraziamento a chi ha partecipato, con qualsiasi somma, alla campagna solidale: “Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile, anche con una piccola donazione, questo traguardo”.

22 ottobre, 2020