Emergenza Covid, riunito il centro operativo comunale

Canino – Riceviamo e pubblichiamo Si è svolto presso la sede comunale l’incontro del Centro Operativo Comunale con le rappresentanze inserite nel piano locale di protezione civile con lo specifico obiettivo di organizzare tutte le funzioni di supporto in questa fase di emergenza.

Presenti al tavolo centrale di coordinamento, convocato per garantire piena operatività in questo periodo di pandemia da covid 19, oltre al sindaco di Canino, che ha coordinato la seduta, il vice sindaco, i responsabili dei settori tecnico e amministrativo, la polizia locale, i rappresentanti della protezione civile e della croce rossa locale.

In coerenza con le funzioni del COC è stata analizzata la situazione con la garanzia di un monitoraggio costante nel territorio e la razionale ed opportuna distribuzione delle risorse umane favorita dalla rete istituzionale ed associativa.

Sono state individuate delle linee guida per implementare azioni finalizzate all’avvio delle attività necessarie per affrontare le criticità del momento: il referente unico Covid per segnalazioni ed informazioni, la Croce Rossa attiva per spesa ed interventi a domicilio, la protezione civile per monitoraggio e controllo nei comportamenti sociali.

Il centro operativo comunale si riunirà quanto prima per le verifiche opportune ed il report sull’efficacia delle misure adottate.

La sindaca Lina Novelli

29 ottobre, 2020