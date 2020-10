Entra in casa dell’ex moglie, dà in escandescenze e sfascia piatti e suppellettili

Terni - L'uomo non si è fermato nemmeno dopo l'arrivo della polizia - Per lui è scattato il divieto di avvicinamento ai familiari

Condividi la notizia:











Terni – Entra in casa dell’ex moglie e dà in escandescenze, spaccando piatti e suppellettili. Intervento urgente ieri sera per la polizia di Terni, che è accorsa in un’abitazione per fermare un ternano che stava terrorizzando l’ex coniuge e i figli.

Secondo quanto riporta la nota della questura locale, gli agenti sarebbero arrivati su chiamata della donna, dopo che l’ex marito, che non aveva mai accettato la separazione, era riuscito a introdursi in casa con una scusa.

Appena entrato nell’abitazione, però, l’uomo avrebbe subito perso la calma, iniziando a rompere piatti e suppellettili e spaventando sia l’ex moglie che i figli presenti in casa.

Nemmeno l’arrivo degli agenti della polizia sarebbe bastato a placare l’uomo, che ora ha ricevuto un provvedimento d’allontanamento d’urgenza, con il divieto, per il momento, di avvicinarsi alla casa e ai familiari e ai luoghi da questi abitualmente frequentati.

Sempre ieri notte, la polizia di Terni è dovuta intervenire anche per sventare una rapina in un negozio di calzature in zona Città giardino. A notare il presunto ladro vicino alla vetrina del locale sarebbe stato un agente fuori servizio, che stava rientrando a casa dopo il lavoro.

Il poliziotto ha chiamato i colleghi del 113 e nel frattempo si è avvicinato al negozio con la sua auto. A quel punto lo scassinatore si sarebbe accorto della sua presenza e avrebbe tentato la fuga in bicicletta, venendo però fermato quasi subito dalle pattuglie della volante in arrivo sul posto. Gli agenti avrebbero trovato ancora addosso all’uomo gli arnesi da scasso con cui poco prima aveva danneggiato la vetrina del negozio.

La nota della questura fa sapere che si tratta di un 37enne ternano, tossicodipendente e con precedenti. Arrestato per tentato furto pluriaggravato, è stato portato in carcere in attesa della direttissima.

Condividi la notizia:











22 ottobre, 2020