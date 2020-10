Est film festival, inizia la 14esima edizione

Spettacolo - Dal 17 al 23 ottobre a Montefiascone

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo una lunga attesa finalmente sabato 17 ottobre prende il via la 14esima edizione di Est film festival. Sette giorni di cinema in un’inedita edizione autunnale, posticipata causa emergenza da Covid-19 e trasferita al cinema multisala Gallery di Montefiascone.

“Quest’anno, per poterla salvare, abbiamo dovuto completamente reinventare la nostra stagione di eventi, stravolgendone i periodi ed anche i contenuti. Est film festival è comunque riuscito ad organizzarsi, spostandosi in autunno per offrire comunque una settimana di film ai suoi numerosi e fedeli spettatori – ha dichiarato il direttore organizzativo Vaniel Maestosi – Certamente sarà un’edizione diversa, piena di regole e meno festosa, ma ci sarà e per noi organizzatori, pensando ai mesi trascorsi, sembra quasi un miracolo”.

Saranno dunque due le sezioni competitive per questo 14esimo Est film festival: miglior lungometraggio, dedicato alle opere prime o seconde italiane e miglior documentario. Queste due sezioni sono pensate per favorire la circolazione e la visibilità del cinema indipendente italiano. Il vincitore della sezione lungometraggi si aggiudicherà l’arco d’oro – premio Creval e mille euro, mentre al vincitore delle sezione documentari andrà l’arco d’argento – premio Cic (centro iniziative culturali) e 500 euro.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella giornata conclusiva di venerdì 23 ottobre alle 21 ed a seguire, come consuetudine, sarà proiettato il film vincitore.

Mai come quest’anno il festival ha deciso di puntare sui giovani talenti del cinema italiano. “Il festival ha cambiato stagione e location, ma resta intatto nella sua qualità ed offerta artistica, per noi di fondamentale importanza – ha dichiarato il direttore artistico Glauco Almonte -. Siamo onorati di premiare con l’arco di platino uno dei giovani registi più importanti del cinema italiano e siamo inoltre estremamente felici del ritorno della sezione documentari (che si svolgerà nei giorni 17 e 18 ottobre di mattina e di pomeriggio), proprio a testimoniare l’impegno verso i registi emergenti che mai come quest’anno hanno bisogno dei circuiti festivalieri per poter, anche loro, sopravvivere. Ovviamente non mancherà la storica sezione serale del festival, dedicata ai lungometraggi italiani, così come non mancheranno gli ospiti, perché ogni proiezione sarà come sempre accompagnata dall’incontro con il regista, una consuetudine a cui Est Film Festival non rinuncerà mai”.

Il festival si aprirà sabato 17 ottobre con la sezione documentari: alla 11 verrà proiettato “Wrestlove – L’amore combattuto” con la regia di Cristiano Di Felice che sarà intervistato subito dopo dalla direzione del Festival, alle 17 sarà il turno di “Footballization: chi non sa come tornare a casa?” con la regia di Francesco Agostini e Francesco Furiassi, che incontreranno il pubblico subito dopo la proiezione.

L’arco di platino – premio Italiana assicurazioni (main sponsor del festival), sarà consegnato sabato 17 ottobre (alle 21) a Claudio Giovannesi, regista che ha già dimostrato di avere il talento dei grandissimi, con film come: La casa sulle nuvole, Alì ha gli occhi azzurri, Fiore, La paranza dei bambini. Dopo la premiazione e l’incontro con Claudio Giovannesi seguirà la proiezione del suo ultimo, bellissimo film “La paranza dei bambini”.

Il festival conferma la sua formula a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, in osservanza però delle norme di prevenzione sanitaria anti Covid-19. Sarà possibile assistere agli eventi soltanto seduti, rispettando le regole di distanziamento prescritte. Esauriti i posti a sedere non sarà in alcun modo possibile accedere alla sala cinematografica. Gli ingressi serali e diurni saranno possibili a partire da 30 minuti prima dell’evento. Non sarà possibile prenotare l’ingresso, ma sarà rispettato l’ordine di arrivo. Infine si potrà accedere all’area dell’evento solo se in possesso di dispositivi di protezione individuale (mascherina obbligatoria), mantenendo la distanza minima di sicurezza dagli altri spettatori nella fila per l’accesso in sala ed in ogni altro momento.

Est film festival si realizza grazie al sostegno e al contributo di: Italiana Assicurazioni, Creval, Terme dei Papi, Mibact, Regione Lazio, Comune di Montefiascone, Fondazione Carivit, Università degli Studi della Tuscia, UIL Scuola Viterbo, Nuovo Imaie, KIA Autopremium, Cantina di Montefiascone, Caffè Fida, IDM Assicura, Fratelli Marmo, Centro Medico Bartoleschi, AEM, Civico Zero Resort, Gruppo Carramusa, Ergonet, Manzi Petroli, Etikart, Grotta di Sale dell’Himalaya, Cinema Multisala Gallery, C.I.C. – Centro Iniziative Culturali, Foto Ottica Breccola, Hotel Urbano V, Il Caminetto Resort, Hotel Altavilla.

