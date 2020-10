Fabrizio Corona positivo al Covid

Milano - Lo ha annunciato lui stesso sui social: “Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni e stamattina mi sono svegliato con un gran mal di gola”

Milano – “Ho fatto il tampone e sono risultato positivo. Ho il coronavirus”.

Fabrizio Corona ha annunciato sui social di essere stato contagiato e di aver iniziato il periodo di quarantena.

“Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni – ha spiegato Fabrizio Corona -. Stamattina mi sono svegliato con un gran mal di gola, però mi sento bene. Farò i 10 giorni di quarantena, che è iniziata da ieri”.

“Lo comunico – ha concluso l’ex paparazzo – per le persone che sono venute a contatto con me in questi giorni in tribunale, giornalisti e persone esterne”.

