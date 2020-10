“Fai Cisl, buon lavoro a Sara De Luca”

Viterbo - L'intervento del senatore Francesco Battistoni, responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ci tengo ad esprimere il mio personale augurio di buon lavoro a Sara De Luca, eletta segretaria provinciale della Fai Cisl di Viterbo.

Un incarico importante che sono convinto porterà avanti a difesa dei tanti lavoratori del settore ambientale ed agroalimentare del nostro territorio.

Quello che stiamo vivendo, è un momento storico molto delicato, una fase di grande criticità per l’economia italiana; c’è bisogno di grande responsabilità da parte di tutti ed è un bene che ci siano persone che vogliano dedicare il loro tempo alla difesa dei diritti e degli altri, soprattutto in un territorio come il nostro, dove agricoltura ed ambiente sono due temi fondamentali.

Francesco Battistoni

Senatore responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia

Condividi la notizia:











21 ottobre, 2020