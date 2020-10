Falsi restauri in chiesa, parroci raggirati e minacciati

Oristano - Nei guai otto persone - Si facevano consegnare oggetti preziosi e poi pretendevano cifre altissime per restituirli

Oristano – Si spacciano per restauratori affermati e si fanno consegnare beni e oggetti in argento della chiesa, chiedendo poi, per restituire i materiali restaurati, cifre ben più alte di quelle pattuite ai malcapitati sacerdoti e parroci.

E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo tutela patrimonio che, con il coordinamento della procura di Oristano, hanno sgominato una banda di otto falsi restauratori che avrebbe messo a segno dal 2017 circa un centinaio di truffe e di estorsioni nelle chiese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, per giustificare il prezzo più alto del restauro, i malviventi dicevano che erano state necessarie complesse operazioni che avevano fatto lievitare i costi. In alcuni occasioni si sarebbero addirittura fatti consegnare gioielli ed ex voto da fondere per utilizzare il metallo per il restauro.

Se i parroci si rifiutavano di pagare, i presunti falsi restauratori li avrebbero minacciati di non restituire più i beni e di informare la curia o la soprintendenza del fatto che, senza autorizzazione, avevano consegnato loro beni culturali tutelati.

I malviventi avrebbero agito soprattutto in Sardegna, ma secondo gli investigatori non è da escludere che avessero già messo a segno le truffe in altre regioni d’Italia. Otto le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Oristano, notificate a Fontanella, in provincia di Bergamo, Samarate a Varese, Bologna e Labico, vicino Roma. Tre persone sono finite in carcere, due agli arresti domiciliari e altri tre sottoposte a all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Le persone coinvolte sono tutte di etnia rom e quattro di loro percepivano il reddito di cittadinanza.

20 ottobre, 2020