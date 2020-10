Farnese ospita “virtualmente” il convegno dell’associazione nazionale Piccoli musei

Cultura - Venerdì 23 dalle 14,30 e sabato 24 ottobre dalle 9 sulla piattaforma online Zoom

Farnese – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 23, con inizio alle 14,30 e sabato 24 ottobre, dalle 9, si svolgerà il decimo convegno annuale dell’associazione nazionale Piccoli musei.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, l’incontro si svolgerà interamente online sulla piattaforma Zoom.

In questa speciale occasione del decennale, si focalizzerà l’attenzione generale su varie tematiche inerenti i piccoli musei italiani, con un focus particolare sul Lazio e la Toscana, le regioni cui appartengono i xomuni che “ospiteranno” virtualmente l’evento: Farnese, in provincia di Viterbo, e Radda in Chianti, in provincia di Siena.

Sedici i relatori da tutta Italia che si avvicenderanno nel corso delle due giornate.

L’apertura dei lavori sarà affidata, come ogni anno, al presidente dell’Apm Giancarlo Dall’Ara, preceduta dai saluti iniziali dei sindaci dei due comuni ospitanti, Giuseppe Ciucci, comune di Farnese e Pier Paolo Mugnaini, comune di Radda in Chianti, e del coordinatore del sistema museale del lago di Bolsena Marco D’Aureli.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione, inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica xconvegnonazionaleapm@piccolimusei.com ed indicando il proprio nome e cognome, eventuale ente di appartenenza e, possibilmente, il numero di cellulare per eventuali comunicazioni. Ulteriori informazioni si possono reperire sul sito dell’Apm.

Associazione nazionale Piccoli musei

21 ottobre, 2020