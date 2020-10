“Fase storica fondamentale per raccogliere istanze del mondo dell’imprenditoria”

Economia - Il senato Francesco Battistoni (Fi) si congratula con Il nuovo presidente di Unindustria Camilli e il responsabile di Viterbo Saggini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Faccio i miei più sinceri complimenti per l’elezione di Angelo Camilli a presidente di Unindustria Lazio, un incarico prestigioso che in questa fase storica è fondamentale per raccogliere le istanze del mondo dell’imprenditoria industriale del nostro territorio e portarle sui tavoli del governo regionale e nazionale.

Un grande in bocca al lupo anche a Sergio Saggini, riconfermato responsabile di zona Unindustria per la Provincia di Viterbo.

Il momento socioeconomico è delicato e decisivo. L’augurio è che il governo possa ascoltare le categorie produttive del Paese e declinare le richieste in atti concreti.

La crescita e lo sviluppo del “Sistema Italia” dipende dalla capacità delle nostre aziende di fare mercato.

Francesco Battistoni

Senatore di Forza Italia

1 ottobre, 2020