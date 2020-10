“Federfarma Lazio, pronti a sottoscrivere accordo per test sierologici e tamponi rapidi nelle farmacie”

Sanità - Lo annuncia l'assessore Alessio D'Amato in occasione dell'elezione del nuovo presidente Eugenio Leopardi

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Rivolgo i migliori auguri al nuovo presidente di Federfarma Lazio, Eugenio Leopardi per l’importante incarico che è chiamato a svolgere.

Sono convinto che in questo momento delicatissimo la rete delle Farmacie del Lazio deve continuare a offrire ancor di più servizi legati al territorio.

Siamo pronti a sottoscrivere un accordo per eseguire in sicurezza test sierologici con prelievo capillare e tamponi rapidi presso le farmacie.

La rete delle farmacie al pari di quello che già avviene in molti Paesi europei deve essere messa nelle condizioni anche di organizzare la somministrazione del vaccino antinfluenzale. Colgo l’occasione per ringraziare chi finora ha condotto la Federazione non facendo mai venir meno il dialogo con il Servizio sanitario regionale.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

30 ottobre, 2020