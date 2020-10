“Festa con più di 80 persone è da irresponsabili”

Coronavirus - L'assessore regionale D'Amato (Sanità) sul fatto a Pontinia cui è seguito un blitz da parte dei carabinieri

Pontinia – “Festa a Pontinia nonostante l’ordinanza, è gesto di irresponsabilità”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

“È grave e da irresponsabili quanto accaduto a Pontinia (LT) nonostante l’ordinanza restrittiva. Non si possono più fare feste e assembramenti di questa portata che mettono in discussione la salute dei partecipanti e del resto della comunità. Questo è il tempo della responsabilità altrimenti non possiamo farcela contro il virus”

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato in merito ad una festa con più di 80 partecipanti a Pontinia, che ha fatto scattare un blitz dei carabinieri: “che ringrazio dell’impegno che stanno profondendo nell’attività di controllo”, conclude l’assessore.

17 ottobre, 2020