“Fibromialgia, regione approvi impulso a diagnosi e cure”

Salute - La proposta della consigliera Silvia Blasi (M5S) all'assessore Alessio D'Amato

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La fibromialgia è una sindrome caratterizzata da dolore muscolo scheletrico cronico oltre a disturbi del sonno, disfunzioni cognitive, affaticamento, e alterazioni umorali che possono compromettere la qualità della vita di chi ne è affetto.

Auspico che venga attuata la mozione a mia prima firma per il “Riconoscimento, diagnosi e cura della fibromialgia” che il 25 giugno scorso è stata approvata all’unanimità dal consiglio regionale.

Questa patologia colpisce tante persone nel nostro paese, quasi 2,5 milioni, in prevalenza donne senza fare particolari distinzioni di età. È riconosciuta come malattia a tutti gli effetti in molti paesi e, dal 1992, come tale anche dall’Oms ma purtroppo non ancora nel nostro paese.

Il mio è un appello all’assessore D’Amato affinché attui quanto il consiglio regionale ha approvato all’unanimità nella seduta di giugno.

E’ necessario che la regione dia il proprio impulso politico, colga l’occasione di essere capofila nel nostro paese per la creazione di appositi percorsi diagnostico terapeutici e promuova presso la Conferenza delle Regioni e la Conferenza Stato – Regioni il riconoscimento della fibromialgia quale malattia invalidante”.

Silvia Blasi

Consigliere regionale del Movimento 5 stelle

1 ottobre, 2020