Fidanzati uccisi, l’assassino stava scrivendo un romanzo intitolato “Vendetta”

Lecce – Fidanzati uccisi a coltellate a Lecce, nella casa dell’omicida sono stati ritrovati un diario segreto e alcune pagine del romanzo che stava scrivendo, intitolato “Vendetta”.

A riferirlo Tgcom24. Nel dattiloscritto, il protagonista avrebbe come obiettivo quello di provocare la sofferenza e la morte degli altri.

Esattamente come accaduto nella notte dello scorso 21 settembre a casa dell’arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, quando lo studente di infermieristica Antonio De Marco, reo confesso dei due omicidi, avrebbe accoltellato a morte la giovane coppia.

Sarebbe stato lo stesso studente a rivelare ai propri leali l’esistenza di questo diario e della bozza di romanzo. Dal diario, consegnato e passato al setaccio dagli inquirenti, emergerebbe il motivo scatenante dell’omicidio: l’ormai incontrollabile sensazione di solitudine del giovane e l’assenza di amore, i ripetuti rifiuti da parte delle ragazze con le quali aveva tentato di avere una relazione, e una profonda solitudine interiore mista ad una rabbia e ad una frustrazione crescente contro tutto e contro tutti coloro che gli apparivano fortunati, brillanti e di successo con le ragazze.

In quelle pagine, così come riferisce Tgcom24, si parlerebbe dell’arbitro De Santis solamente alla fine come obiettivo facilmente da raggiungere. Mentre della ragazza non si farebbe minimamente cenno.

24 ottobre, 2020