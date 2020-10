I fili e l’incuria che strangolano via e piazza San Pellegrino…

Viterbo - Viaggio tra cavi e incuria lungo la principale strada del quartiere medievale - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – I fili che strangolano via San Pellegrino, a Viterbo. La strada più importante del quartiere medievale, punto di riferimento, assieme a Palazzo dei papi, del turismo diretto in città.

Basta alzare gli occhi e guardarsi attorno. Una via di 300 metri neanche.

I fili per aria non si contano. Stanno a penzoloni o inchiodati al muro. In bilico a volte sulle teste delle persone. A significare tracciati lungo facciate che dovrebbero essere storiche e avere tutto il dovuto riguardo da parte delle istituzioni.

Viterbo – Via San Pellegrino

La situazione è omogenea lungo tutta la via. I cavi della luce l’attraversano tutta. da capo a piedi, facendo bella mostra di se su balconi e sotto cornicioni, su palazzi e archi. Come appunto palazzo degli Alessandri e la abitazioni attorno di piazza San Pellegrino, attraversata anche dalla Via Francigena.

Insomma, se un turista tira su la testa e guarda per aria, la città ci fa sicuramente una figura di merda. Come quella che del resto s’affaccia dagli elementi architettonici medievali. Ben accumulata nel corso del tempo. Oppure spalmata sui lampioni messi qualche anno fa proprio dal comune. Sopra merda, lampioni e architetture stanno poi appollaiati piccioni alti e grossi come corazzieri che ti guardano però come i veri padroni del posto.

Viterbo – Via San Pellegrino

Una situazione, quella di cavi elettrici e scatole di quadri lasciati un po’ andare, talmente tanto invasiva che sembra quasi di stare di fronte alle viscere vere della città che piano piano, ma progressivamente, si stanno sempre più radicando nell’abbandono più assoluto di aspetti caratterizzanti il tessuto urbano e la sua storia. Fili, tubi, grondaie mozzate e intrecci che a volte, qua e là, richiamano il disegno di una croce. Da quasi non farci più caso. In una città nata bella. Per essere poi ridotta in catene?

Daniele Camilli

6 ottobre, 2020