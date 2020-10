“Finalmente sta arrivando la fibra ottica”

Castel Sant'Elia - Il consigliere comunale Claudio Darida annuncia l'avvio dei lavori

Castel Sant’Elia – Riceviamo e pubblichiamo – Finalmente sta arrivando a Castel Sant’Elia la tanto agognata fibra ottica che, facendo seguito al ripetitore mobile, consentirĂ a tutti i residenti di uscire definitivamente dall’isolamento in cui eravamo precipitati.

In questi giorni la Tim sta realizzando la posa della fibra che durerĂ orientativamente una quindicina di giorni, collegando via Roma con via Civita Castellana.

Dopo il necessario collaudo, l’infrastruttura verrĂ aperta a tutti i gestori che potranno offrire i loro servizi all’utenza. Dopo continue e ripetute sollecitazioni nei confronti dei vari responsabili istituzionali e privati, il sindaco e l’amministrazione tutta si rallegrano con tutti i concittadini per il raggiungimento di questo risultato

Consigliere comunale Claudio Darida

