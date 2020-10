Flaminia in isolamento, Monterosi col Team Nuova Florida

Sport - Calcio - Serie D - Domani il quinto turno col la squadra di Civita Castellana fermata dal Coronavirus - I biancorossi di D'Antoni ospitano la formazione romana

Monterosi – Mentre la Flaminia rimane in isolamento il Monterosi affronta il Team Nuova Florida.

I biancorossi, primi a quota dieci, aspettano l’arrivo della formazione romana allenata da Bussone con l’obiettivo di aggiungere altri tre punti alla classifica che li vede impegnati nel primo mini-duello con il Formia, altra capolista.

La squadra di D’Antoni è in salute, finora non ha mai perso e ha la miglior difesa con un solo gol subito. Discorso opposto per gli avversari: zero successi, due pareggi e due sconfitte nelle prime quattro gare con dieci reti incassate (peggior risultato al pari del Nola).

Sulla carta l’incontro si preannuncia a senso unico ma il tecnico dei viterbesi tiene alta la guardia, consapevole che per mantenere il primato partite del genere non vanno sbagliate.

Nessun match, come detto, per la Flaminia, colpita da altri casi di Coronavirus e tuttora ferma ai box. Dopo il Siena i ragazzi di Punzi saltano anche il Tiferno Lerchi domani e il recupero col Siena, in programma mercoledì prossimo.

Tornando al Monterosi, al Martoni arbitrerà Geremia Vincenzo De Capua di Nola con il supporto di Federico Linari di Firenze e Giacomo Bianchi di Pistoia. Il fischio d’inizio è in programma per domani alle 15.

24 ottobre, 2020