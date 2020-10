Flaminia in quarantena, anche il match di domenica è a rischio rinvio

Sport - Calcio - Serie D - La partita contro il Tiferno Lerchi, così come quella col Siena, può saltare per Covid-19

Civita Castellana – (s.s.) – Anche Tiferno Lerchi – Flaminia a rischio rinvio.

Con calciatori e staff finiti in quarantena per via di un tesserato positivo, la squadra rossoblù è stata fermata in un momento in cui stava girando tutto alla perfezione.

Il match contro il Siena, in programma domenica scorsa al Madami, poteva regalare un’altra gioia ai tifosi civitonici, che proprio in quell’occasione sarebbero potuti tornare allo stadio dopo più di sei mesi. Il caso positivo, invece, ha bloccato il club di via Minio e anche l’Ostiamare, che aveva affrontato i viterbesi nel turno precedente e fermato in via precauzionale (i successivi tamponi sono risultati tutti negativi).

Ora, a quattro giorni di distanza dalla brutta notizia, la Flaminia inizia pensare al futuro che nell’immediato la metterà di fronte al Tiferno Lerchi. Difficile, comunque, che l’incontro possa disputarsi regolarmente mentre è molto più facile che venga rinviato e recuperato in infrasettimanale tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. A metà settimana sono attesi ulteriori aggiornamenti.

20 ottobre, 2020