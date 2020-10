Flash mob di Aucs all’apertura delle lezioni all’università

Viterbo - L'associazione studentesca chiede al ministero più interventi economici per il diritto allo studio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi, 1 ottobre, sono nuovamente iniziate le lezioni all’università della Tuscia e l’associazione studentesca Aucs ha realizzato un flash mob nella sede centrale dell’ateneo, al momento dell’ingresso in aula degli studenti, per lanciare un appello al ministro dell’Università Gaetano Manfredi, affinché il governo prenda coscienza dell’importanza di investire sul futuro del paese.

“L’Italia, secondo l’Eurostat, si posiziona da anni alle ultime graduatorie in Europa per spesa pubblica in istruzione in rapporto al Pil e, nello specifico, il singolo settore di spesa in istruzione più lontano dalla media Ue è proprio quello relativo all’università” dichiara Lucia Ferrante, presidente di Aucs.

“Quest’anno, come conseguenza della crisi seguita all’emergenza Coronavirus, sempre meno giovani avranno la possibilità economica di iscriversi all’università, rendendo ancor più evidenti i problemi strutturali che caratterizzano il sistema di istruzione e accentuando il divario tra chi può permettersi di studiare e chi no” aggiunge Ferrante.

“Crediamo fermamente nella necessità di garantire a tutti il diritto allo studio – conclude la presidente di Aucs – e sentiamo il bisogno di ricordarlo, tanto più nella situazione sociale ed economica che stiamo vivendo. L’università deve oggi rispondere a compiti sempre più complessi per formare giovani con competenze solide, ampie e trasversali e rispondere alle grandi sfide del futuro, a partire dall’uguaglianza sociale, dall’innovazione e dalla sostenibilità ambientale. I cambiamenti che caratterizzano il mondo nella nostra epoca avvengono in tempi rapidissimi e coinvolgono tutti i settori della società: l’innovazione tecnologica, la globalizzazione, il cambiamento delle modalità di produzione. Se il mondo dell’istruzione e della formazione non si adegua a un ritmo sempre più veloce, sempre meno cittadini avranno accesso a conoscenze e competenze che possano garantire soddisfazione ed elevata qualità della vita”.

Aucs – Associazione universitaria per la cooperazione e lo sviluppo

1 ottobre, 2020