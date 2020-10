“Focolaio alle medie, da domani scuola chiusa e tamponi a tappeto”

Coronavirus - Il sindaco di Capranica Pietro Nocchi annuncia le misure adottate - A Civita Castellana tre casi al Colasanti - A Canepina positiva bimba del nido comunale

Viterbo – (raff.stro.) – Coronavirus, a Capranica scuola media chiusa per otto giorni. È la decisione che il sindaco Pietro Nocchi ha preso dopo aver consultato Asl, prefettura e la dirigente dell’istituto Galileo Nicolini.

“Essendosi già aperto – spiega il primo cittadino – un focolaio che coinvolge un gruppo di bambini su classi diverse e alcuni docenti, abbiamo dovuto prendere le giuste precauzioni per prevenire altri contagi”. Al momento avrebbero contratto il Covid, oltre a degli insegnanti, tre alunni e un’assistente scolastica.

La campanella non suonerà da domani, lunedì 26 ottobre, al 2 novembre. “Si tratta di una misura temporanea che purtroppo – anticipa Nocchi – non è escluso possa essere estesa. Utilizzeremo questo tempo per le sanificazioni e per far eseguire i tamponi rapidi a tutti i bambini e al corpo docente, in modo da circoscrivere i casi di positività e organizzare la ripartenza”.

Per quanto riguarda gli altri comuni della Tuscia, a Civita Castellana tra venerdì e sabato sono stati riscontrati tre contagi nella sede di via Petrarca dell’istituto superiore Giuseppe Colasanti. Ieri il plesso è stato sanificato e gli studenti delle classi interessate sono stati messi in isolamento.

Domani e martedì a Canepina resterà chiuso l’asilo nido comunale, dopo che una bambina di due anni è risultata positiva al virus. Lunedì non andranno a scuola nemmeno i piccoli dell’infanzia di Gallese per le operazioni di pulizia e sanificazione della scuola di via della Repubblica.

