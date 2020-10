Focolaio nella casa di riposo, contagiati quasi tutti gli anziani

Coronavirus - Farnese - La struttura, che si trova nei locali di un monastero, è stata isolata - Tamponi anche al personale

Farnese – (r.s.) – I primi anziani con i sintomi riconducibili al Coronavirus. I tamponi e l’esito positivo. A quel punto chi aveva contratto il Covid è stato isolato, mentre gli altri ospiti venivano sottoposti ai test. Ieri, lunedì 19 ottobre, i risultati: contagiate altre venticinque persone.

È un vero e proprio focolaio quello della casa di riposo San Francesco, nel comune di Farnese. La struttura, gestita dalle suore Mercedarie, si trova nell’ex orfanotrofio del monastero. Ospita 31 anziani, 29 dei quali hanno contratto il virus.

“Il quadro clinico dei pazienti – fa sapere la Asl – è costantemente monitorato. Nessuno di loro, al momento, richiede assistenza ospedaliera”. Sono tutti ancora nella casa di riposo, che è stata isolata: nessuno può entrare né uscire se non autorizzato. Nella struttura, evidenzia ancora la Asl, “l’azienda sanitaria è già intervenuta comunicando ai responsabili le disposizioni immediatamente esecutive per il contenimento dell’infezione da Covid-19”.

Eseguiti i tamponi sugli ospiti, si è proceduto a effettuare quelli sul personale della San Francesco. I risultati sono attesi per le prossime ore. Intanto tutte le autorità preposte sono al lavoro per cercare di capire come il virus sia entrato nella casa di riposo.

20 ottobre, 2020