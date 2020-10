Forti piogge, allagamenti e frane: il maltempo si abbatte sul Nord Italia

Genova - Allerta rossa in Veneto - Notte di lavoro per i vigili del fuoco nel capoluogo ligure

Condividi la notizia:











Genova – Frane e allagamenti, disagi nella notte per il maltempo che si è abbattuto sul Nord Italia. In particolare a Genova, gran lavoro dei vigili del fuoco, mentre in Veneto è allerta rossa.

In tutta la Liguria allagamenti, piccole frane e alberi abbattuti dal forte vento, anche a 120 chilometri l’ora in alcune zone. Sottopassi invasi dall’acqua, in alcuni casi è stato necessario l’intervento dei pompieri per liberare persone rimaste bloccate.

Isolata la fazione di Casarza per una frana.

In Emilia Romagna e Piemonte è allerta arancione, mentre è rossa in Veneto. In Toscana e altre regione, è allerta gialla.



Condividi la notizia:











2 ottobre, 2020