Forza Italia, Romoli si dimette e arriva il commissario Di Sorte

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Romoli si dimette, arriva il commissario Di Sorte. Cambiamenti ai vertici di Forza Italia nella Tuscia.

Il coordinatore provinciale Alessandro Romoli rassegna le proprie dimissioni e al suo posto arriva Andrea Di Sorte. Da un sindaco (Romoli di Bassano in Teverina) a un vice sindaco (Di Sorte di Bolsena).

Troppi impegni per il dimissionario, alla base della decisione, annunciata in conferenza stampa con i vertici azzurri. All’aperto e con la mascherina. La politica ai tempi del Covid.

“Ho fatto una valutazione – spiega Romoli – ormai gli incarichi che ho, per ultimo quello al consorzio di bonifica, mi hanno portato a decidere di lasciare l’incarico di coordinatore provinciale”.

Nessun problema nel partito, assicura Romoli. “Non mi sembra – incalza il senatore Francesco Battistoni – che ci sia un brutto clima tra noi”.

Il sindaco di Bassano Romano lascia ma c’è già chi prende il suo posto. “Andrea Di Sorte – anticipa Romoli – nuovo commissario provinciale, si è sempre dato da fare e ha maturato una grande esperienza amministrativa”.

Romoli lascia, ma in un anno e mezzo alla guida del partito qualche risultato l’ha ottenuto e ci tiene a sottolinearlo. “A Civita Castellana – spiega Romoli – dove abbiamo sfiorato il 10%, il rinnovo del cda Talete e le elezioni provinciali.

Oggi responsabilmente ho valutato che non posso concentrare sulla mia persona troppe iniziative e incarichi e con serietà ho ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni”.

Arriva Di Sorte. “Ho cercato di far ripensare Alessandro – spiega Di Sorte – quando ho capito che aveva ormai deciso, mi sono reso disponibile. Forza Italia ha la migliore classe dirigente, sono onorato di farne parte e di ricoprire questo incarico. In tanti anni non ho mai pensato di cambiare formazione”.

Impegni di un certo peso attendono il commissario. “Il prossimo anno una ventina di comuni andranno al voto, per la nostra classe politica, preparata, sarà importante fare in modo che ci sia il maggior numero di amministratori”.

Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ringrazia Romoli per i risultati ottenuti ed è certo che Di Sorte farà bene: “Saremo tutti vicino a lui”. Stesso augurio e auspicio di Giulio Marini, capogruppo in comune, ancora di buonumore per l’approvazione insieme alla minoranza degli emendamenti al bilancio di previsione.

Battistoni, invece non può non far notare un atteggiamento che in politica non è molto frequente: “Conosco pochi – spiega il senatore FI – che si dimettono. Solitamente le dimissioni tutti le annunciano, poi non le danno mai.

Romoli ha lavorato in silenzio, con risultati, a partire dalle elezioni, col 9,5% a Civita e un vicesindaco a Blera, non è poco.

Ha anche cercato di proporre una soluzione, una volta deciso di lasciare l’incarico”. Soluzione che si chiama Andrea Di Sorte.

“Ha una lunga esperienza a Roma a livello di enti locali – ricorda Battistoni – oggi come partito possiamo dire la nostra essere e determinanti, come lo siamo stati a Civita Castellana”.

31 ottobre, 2020