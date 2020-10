“Forza Laurentina San Lorenzo Nuovo, il comune è al tuo fianco”

Sport - Calcio - Gli auguri del sindaco Massimo Bambini alla squadra del paese alla vigilia della ripresa del campionato di Prima categoria

Condividi la notizia:











San Lorenzo Nuovo – Riceviamo e pubblichiamo – Domenica 11 ottobre, nonostante la minaccia Covid-19 sempre incombente, tornano anche nel Lazio i campionati di calcio dilettantistici.

“Con l’inizio del campionato – dice il sindaco di San Lorenzo Nuovo Massimo Bambini – torna anche la squadra del nostro paese, l’Asd Laurentina San Lorenzo Nuovo, con una dirigenza rinforzata, una rosa rinnovata e tanti buoni propositi per il campionato di prima categoria che, sicuramente, la vedrà protagonista. Torna anche il settore giovanile, assente dal nostro paese da tantissimi anni; questo di per sé rappresenta già un grande successo.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una stagione di alto livello che potrebbe portare anche sul campo risultati di valore; la promozione alla categoria superiore è il sogno segreto di tutti gli addetti ai lavori ma l’importante è disputare un campionato dignitoso, rispettoso delle regole e del fair play.

L’amministrazione comunale, nei limiti delle risorse organizzative ed economiche disponibili, s’impegnerà a fornire il supporto necessario per agevolare l’impegno della dirigenza.

Il settore giovanile rappresenta una branca importante nei programmi dell’Asd Laurentina San Lorenzo Nuovo per la rilevante funzione sociale svolta e perché permette ai giovani sanlorenzani di crescere in casa senza essere costretti già da bambini a trasferirsi in altri paesi; sarà quindi particolarmente curato dall’amministrazione comunale.

La speranza è che con il tempo anche la popolazione inizi a seguire in massa la squadra per fornire il sostegno necessario per un compito così gravoso. L’Asd Laurentina San Lorenzo è la squadra del paese, è la squadra di tutti; se la squadra del paese fa bella figura, la bella figura, di riflesso, la facciamo tutti. Torniamo quindi, con entusiasmo, a tifare gialloblù, ad esultare per i nostri colori ad emozionarci per le vittorie della nostra squadra.

In conclusione, colgo l’occasione per formulare, anche a nome del consigliere delegato allo sport Gianluca Brasili, di tutta l’amministrazione comunale, i migliori auguri per una stupenda stagione 2020-2021 ricca di gioie e soddisfazioni sportive. Forza Laurentina, forza San Lorenzo Nuovo.

Comune di San Lorenzo Nuovo

Condividi la notizia:











8 ottobre, 2020