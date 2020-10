Friday for Future… per risollevare il futuro della terra

Viterbo - Sciopero nazionale per il clima e studenti in piazza questa mattina per chiedere ai governi di mettere l'ambiente al centro dell'agenza politica - FOTO

Viterbo – Friday for Future. Una manifestazione per risollevare il futuro della terra. Oggi sciopero nazionale per il clima. Ad organizzarlo, in tutto il Paese, è Fridays For Future Italia. Per lottare contro il riscaldamento globale e rimettere l’ambiente al centro del dibattito sociale.

Gli studenti viterbesi si sono dati appuntamento a piazza delle erbe, davanti alla Fontana di fronte palazzo Gatti, all’ingresso del Corso. Una cinquantina in tutto. Sullo sfondo le bandiere della Rete degli studenti e dell’Aucs.

“Siamo qui assieme a Friday for Future – ha detto Teresa Pianella della Rete degli studenti medi – perché pretendiamo che il tema dell’ambientalismo torni al centro dell’agenda politica. Questa emergenza Covid ci insegna di dare fiducia alla scienza, cosa che chi governa non fa. Chiediamo infatti che i governi tengano conto di ciò che la comunità scientifica dice e prendere misure a sostegno dell’ambiente”.

Viterbo – Teresa Pianella della Rete degli studenti medi

“Altra cosa importante – prosegue Pianella – è quella di considerare il valore della scuola. Se c’è qualcosa che può portare alla rinascita del paese sono le nuove generazioni e il sistema scolastico che deve insegnare i principi della solidarietà e all’inclusione, garantendo il diritto allo studio per tutti. La rivoluzione ecologica è la lotta della nostra generazione”.

Daniele Camilli

Fotogallery: Il Friday for Future a piazza delle erbe

9 ottobre, 2020