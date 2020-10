Fusione Nucleare: accordo tra Tokamak Energy e Unitus

Viterbo - Lo spin-out dell’Oxford’s Culham Center for Fusion Energy, sceglie Ingegneria per attività di ricerca sulla fusione nucleare

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ancora una prestigiosa collaborazione scientifica per l’Università della Tuscia della quale beneficeranno anche gli studenti di ingegneria.

Tokamak Energy Ltd (https://www.tokamakenergy.co.uk), spin-out dell’Oxford’s Culham Center for Fusion Energy, sceglie Ingegneria di Unitus per attività di ricerca sulla fusione nucleare.

L’accordo, firmato nei giorni scorsi, prevede tra l’altro il finanziamento di borse di studio per i giovani studenti dell’ateneo viterbese per attività di studio inerenti i materiali, i calcoli elettromagnetici e termo-strutturali e la fisica delle particelle neutre, con la possibilità di un periodo di tirocinio in Inghilterra per misurarsi con le migliori università consorziate di Tokamak Energy, come Princeton, USA, per seguire da vicino gli esperimenti dello Spherical Tokamak ST40 finanziato con investimenti privati di oltre 100 milioni di euro.

L’ateneo viterbese è uno dei pochi atenei italiani che prevede nei corsi di Ingegneria esami di tecnologie per la fusione nucleare e recentemente ha aderito al consorzio DTT scarl per la realizzazione in Italia di un esperimento di oltre 500 milioni di euro che studierà le possibili soluzioni al problema degli elevati carichi termici che si raggiungono negli esperimenti di fusione nucleare.

La Scuola di Ingegneria di Viterbo, oltre la laurea triennale in Industriale prevede anche quella magistrale in Meccanica e un corso di dottorato in Engineering for Energy and Environment. I corsi di Ingegneria sono stati riconosciuti come eccellenti nel panorama internazionale, come testimonia l’ingresso recente di Unitus in “FuseNet”, il network europeo delle grandi università che operano nel campo dell’energia da fusione e che prevede borse di mobilità tra le università consorziate come quelle di Oxford, la TUM di Monaco e la TU/e di Eindhoven.

Il corso di laurea in Ingegneria Industriale, è un corso con un numero programmato di accessi pari a 150. Per iscriversi al primo anno di Ingegneria Industriale è necessario sostenere una prova di ammissione.

Le prossime domande di partecipazione al test di ammissione scadranno il 26 Ottobre (http://unitusorienta.unitus.it, sezione Ingegneria).Il test d’ammissione online è previsto per il 28 Ottobre alle 14. Sullo stesso sito si possono trovare le informazioni per i colloqui di accesso ai corsidi laurea magistrale in Ingegneria Meccanica previsti per il 29 Ottobre alle 16.

