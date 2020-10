In Galles scatta il lockdown per 17 giorni

Cardiff - Chiuse tutte le attività non essenziali fino al 9 novembre - Il primo ministro: "Senza misure il sistema sanitario andrebbe in crisi"

Condividi la notizia:











Cardiff – Giù le saracinesche per tutte quelle attività non essenziali e smart working. In Galles scatta un nuovo lockdown dalle 17 di venerdì 23 ottobre fino al 9 novembre.

Le misure restrittive, che al momento sono le più severe di tutto il Regno Unito, hanno lo scopo di tentare di frenare la nuova avanzata di contagi di Coronavirus, che dal 4 al 17 ottobre sono stati più di 9mila. A partire dalle 18 di venerdì prossimo sarà così chiesto alla popolazione di rimanere in casa e tutte le attività non essenziali resteranno ferme e chiuse al pubblico.

Ad annunciare le restrizioni è stato il primo ministro gallese, Mark Drakeford, sperando che possano creare uno choc “breve ma intenso” per frenare l’aumento dei positivi. Senza le misure, ha aggiunto Drakeford come riferisce Il Fatto Quotidiano, il sistema sanitario nazionale non sarà in grado di fare fronte all’emergenza con la conseguenza di un numero maggiore di vittime.

Condividi la notizia:











19 ottobre, 2020