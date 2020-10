Germania, quarantena o test Covid per chi proviene da 11 regioni d’Italia

Berlino - La decisione del governo tedesco

Berlino – Quarantena per chi proviene da 11 regioni d’Italia. Lo ha deciso il governo tedesco che ha inserito una gran parte del nostro paese fra le zone a rischio Covid.

La decisione vale a partire da sabato prossimo. Le regioni italiane ritenute a rischio dalla Germania sono: Val d’Aosta, Umbria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sardegna e la provincia di Bolzano-Sudtirolo.

Stando alle regole in vigore, chi rientrerà da questi luoghi dalle ferie autunnali, dovrà fare una quarantena di 14 giorni o sottoporsi a un test per il Covid all’arrivo in Germania.

Nell’elenco aggiornato figurano anche Polonia, Svizzera e quasi tutta l’Austria.

22 ottobre, 2020