A Ginevra il salario minimo più alto al mondo, 3800 euro al mese

Svizzera - "Aumentati i compensi minimi a 21 euro l'ora"

Condividi la notizia:











Ginevra – E’ a Ginevra, in Svizzera, il salario minimo più alto del mondo.

4.086 franchi svizzeri al mese, pari a circa 3.800 euro. Lo hanno deciso i 500mila aventi diritto al voto del cantone nel referendum di domenica scorsa, in cui il 58% delle preferenze è andato a favore della proposta voluta dai partiti della sinistra.

Il testo prevede una remunerazione di 23 franchi l’ora – poco più di 21 euro – per 41 ore settimanali di lavoro e la misura era particolarmente attesa da sindacati e partiti di sinistra visto che Ginevra è una delle città più care al mondo, al punto tale che più di 300mila lavoratori svizzeri vivono nella vicina Francia, dove i costi sono inferiori.

La riforma entrerà in vigore il 17 ottobre e andrà a beneficio di circa 30mila lavoratori a bassa retribuzione, due terzi dei quali donne, molti impiegati come addetti alle pulizie o in ristoranti o parrucchieri.

Condividi la notizia:











2 ottobre, 2020