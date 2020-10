Televisione - Siparietto su La7 - Neri Marcorè imita Massimo Cacciari e lancia il giornalista e conduttore alla massima carica del comune viterbese

Viterbo – (g.f.) – “Giovanni Floris candidato sindaco a Cura di Vetralla…”. Il prossimo anno l’amministrazione comunale si rinnova e il giornalista e conduttore della trasmissione Di Martedì su La7 ha deciso di correre per la carica più in alto?

Così sostiene Massimo Cacciari. Sarebbe una notizia se non fosse che che non si tratta dell’originale ex sindaco di Venezia, ma del Cacciari imitato da Neri Marcorè.

Nel corso dell’ultima puntata del programma, Marcorè-Cacciari ha presentato una app innovativa, ImmuniCipio.

“Serve per individuare il possibile sindaco più vicino, proposte per ogni città, di grande spessore”. E parte l’elenco.

“Gigi d’Alessio per Napoli, Raffaella Carrà per Bologna, Fabrizio Corona a Palermo, Pupo a Firenze. E dopo Vittorio Sgarbi a Roma, Topo Gigio a Torino. E io voglio sostenere Mara Venier a sindaca di Venezia”.

Il siparietto si chiude con una candidatura pure per Floris. “Per Giovanni Floris avevo pensato a Cura di Vetralla”, annuncia Cacciari-Marcoré.

Candidando, quindi il giornalista nemmeno al comune di Vetralla, ma alla frazione di Cura. Da qualche parte bisogna pur cominciare.

22 ottobre, 2020