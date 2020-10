Montefiascone - Comune - Con uno specifico decreto dopo che il prefetto Giovanni Bruno lo ha designato come sub commissario di palazzo Renzi Doria Sciuga

di Michele Mari

Montefiascone – Giuseppe Antonio De Cesare nominato vicario della commissaria Anna De Luna.

Lo ha stabilito uno specifico decreto di Anna De Luna che dal 9 ottobre è stata scelta per la guida di palazzo Renzi Doria Sciuga a Montefiascone in qualità di commissaria prefettizia.

Anna De Luna, dirigente dell’area II “raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali” e dell’area IV “diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d’asilo” della prefettura di Viterbo è arrivata in Comune dopo che il 9 ottobre scorso ben nove consiglieri (Cimarello, De Santis, Moscetti, Capocecera, Cicoria, Femminella, Bracoloni, Merlo, Chiatti) hanno rassegnato le dimissioni facendo cadere prematuramente l’amministrazione Paolini.

Per questo il prefetto di Viterbo Giovanni Bruno, nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre, con uno specifico decreto, ha disposto la sospensione del consiglio comunale ed ha nominato come commissaria prefettizia Anna De Luna per la provvisoria gestione dell’ente.

Poi il 12 ottobre lo stesso Giovanni Bruno ha incaricato Giuseppe Antonio De Cesare come sub commissario in ausilio del commissario.

Infine ieri Anna De Luna ha conferito a De Cesare la funzione di suo vicario alla guida del Comune di Montefiascone.

Lo ha stabilito uno specifico decreto della commissaria, il numero 2 del 26 ottobre.

“Considerata la complessità delle funzioni attribuite al commissario prefettizio si legge nell’atto -; atteso che è nella facoltà del commissario prefettizio delegare le funzioni vicarie, al fine di rispondere al meglio alle esigenze funzionali della temporanea gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari; si decreta di attribuire al sub commissario Ing. Giuseppe Antonio De Cesare le funzioni vicarie”.

Per questo da ieri Anna De Luna ha un “vice” che potrà svolgere questa funzione “da esercitare – aggiunge il decreto – in caso di assenza o impedimento del commissario prefettizio, con contestuale delega alla firma degli atti”.

27 ottobre, 2020