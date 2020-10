“Giusto mettere in campo misure a sostegno degli studenti”

Viterbo - Intervengono Fabio Valentini e Bengasi Battisti, coordinatore e consigliere provinciale del gruppo "Per i beni comuni"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nella seduta del consiglio provinciale del 12 ottobre, tra i punti all’ordine del giorno, è stato esaminato anche lo stanziamento sul bilancio pluriennale di 65mila euro sia sull’esercizio 2021 sia sull’esercizio 2022, al fine di incrementare i servizi di accesso alle reti informatiche e di telefonia degli istituti secondari superiori. Tale previsione va soprattutto nell’ottica di garantire lo studio nel caso di un’eventuale riattivazione della didattica a distanza (DaD).

Nel consiglio provinciale del 17 aprile scorso, avevamo proposto un emendamento dove come gruppo “Per i beni comuni” proponevamo di stanziare 60mila euro per l’acquisto di dispositivi informatici da poter fornire in comodato gratuito alle famiglie meno abbienti dei ragazzi che frequentano scuole di competenza provinciale.

In quella sede, tale proposta è stata cestinata, per non dire derisa, ma vediamo con piacere che a distanza di alcuni mesi si va in quella direzione, di sostegno allo studio, anche se non si parla in questa misura precisamente di sostegno ai singoli studenti in difficoltà come da noi proposto e che riproponiamo.

Ovviamente, abbiamo votato favorevolmente questa delibera, che è sulla scia della nostra proposta e della quale seguiremo con attenzione la ripartizione tra i vari istituti in funzione delle esigenze, come anche la delibera concernente l’ampliamento dell’istituto Cardarelli di Tarquinia con fondi ministeriali, esigenza reale da diverso tempo e che va anch’essa nell’ottica di tutelare il diritto allo studio.

Fabio Valentini

Capogruppo in consiglio provinciale “Per i beni comuni”

Bengasi Battisti

Coordinatore provinciale “Per i beni comuni”

14 ottobre, 2020