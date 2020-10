“Gli addetti dovrebbero pulire le isole di prossimità e sanificare i contenitori”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Luigi Corbucci

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono un assiduo lettore del vostro giornale e noto che gran parte delle lamentele che vi pervengono dai cittadini riguardano la gestione delle isole di prossimità da parte della società incaricata della raccolta.

A mio avviso tale situazione è determinata dalla mancata applicazione di quanto contrattualmente stabilito.

Al fine di fare chiarezza sull’argomento riporto testualmente quanto stabilito dal capitolato, parte integrante e sostanziale del contratto, il quale specifica le modalità di svolgimento del servizio che deve essere prestato e conseguentemente remunerato da tutti i cittadini viterbesi.

Il capitolato all’art. 47 che regolamenta le modalità del servizio di raccolta presso le isole di prossimità testualmente recita:

“Nella zona C, le utenze domestiche e non domestiche conferiscono i propri rifiuti nelle isole di prossimità dislocate sul territorio, i contenitori presenti nelle isole di prossimità dovranno essere svuotati con le seguenti frequenze minime:

– Indifferenziato: trisettimanale;

– Carta e cartone: settimanale;

– Imballaggi in multimateriale leggero: settimanale

– Imballaggi in vetro: settimanale.

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante, entro dieci metri, all’isola di prossimità.

Qualora nella zona circostante ai contenitori, i sacchetti fossero trovati rotti o aperti, sarà obbligo dell’addetto al servizio provvedere alla pulizia dell’area circostante e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico”.

A mio avviso appare chiaro che le situazioni documentate dalle numerosissime foto da voi pubblicate sono dovute unicamente a carenze nello svolgimento del servizio, che dovrebbero essere adeguatamente sanzionate dagli organismi preposti al controllo, in quanto, dopo ogni raccolta, le isole di prossimità non dovrebbero avere, nel raggio dei 10 metri, la presenza di rifiuti posti al di fuori dei contenitori.

A proposito dei contenitori il contratto in essere dispone, (all’art. 57 del capitolato che regolamenta l’igienizzazione dei contenitori) che gli stessi debbano essere lavati e sanificati 24 volte all’anno, in sostanza due volte al mese.

Appare del tutto evidente che tale sanificazione riveste, in questo periodo di pandemia, una cautela estremamente importante la cui attenta applicazione rientra tra le priorità dell’amministrazione comunale in quanto in capo al sindaco ricadono gli oneri di tutelare la pubblica incolumità sanitaria.

Luigi Corbucci

8 ottobre, 2020