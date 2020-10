“Gli unici ad avvertire il peso del doppio ruolo di Zingaretti sono i cittadini del Lazio”

Cronaca - Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della Regione Antonello Aurigemma

Roma – “Gli unici ad avvertire il peso del doppio ruolo di Nicola Zingaretti, presidente della Regione e segretario nazionale del Pd, sono i cittadini del Lazio, e non lui.

Ad essere penalizzate sono tutte quelle persone che convivono con i problemi cronici della nostra sanità regionale, che sono costrette ad attendere mesi per poter effettuare un semplice intervento programmato, o che addirittura devono recarsi fuori regione per una visita a causa delle infinite liste d’attesa, sono i pendolari che sono costretti a continui disagi per utilizzare i mezzi pubblici, sono i cittadini romani che, a causa del continuo scaricabarile tra regione e Comune sul problema rifiuti, sono costretti a pagare la tariffa più alta d’Italia per ricevere il peggior servizio.

Sono loro e soltanto loro a sentire la fatica per il doppio ruolo di Zingaretti, che di fatto ha abbandonato la regione e i cittadini per dedicarsi ai suoi impegni alla guida del partito”

Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.

