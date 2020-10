“Il governo sta esasperando gli animi, intollerabili coprifuoco e lockdown senza sostegno alle imprese”

Roma - Il presidente di Mio Italia, Paolo Bianchini, interviene dopo gli scontri in piazza a Napoli

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “In questo momento – afferma Paolo Bianchini presidente di Mio Italia -, così delicato per la nostra Italia condanniamo fermamente la violenza che potrebbe propagarsi nelle piazze nei prossimi giorni e non la giustifichiamo affatto.

Questo governo, con la sua totale incapacità nel gestire l’emergenza, oltre a far fallire migliaia di aziende, sta esasperando gli animi e accendendo una pericolosa miccia che causerà lo scontro sociale mettendoci gli uni contro gli altri. Emanare coprifuoco o lockdown senza sostegno alle imprese e alle famiglie, mettendo contro dipendenti e datori di lavoro, non dando soluzioni immediate alle imprese è intollerabile per chi già è alla canna del gas.

Non vorremmo che si voglia proprio distogliere l’attenzione dai problemi reali del paese per usare la questione di ordine pubblico come tema da affrontare, mentre migliaia di famiglie non hanno più un euro in tasca. Il Mio Italia continuerà come fa da mesi, nel rispetto della legalità, a difendere la categoria in ogni sede deputata nel pieno rispetto delle regole democratiche”.

Paolo Bianchini, presidente Mio Italia

24 ottobre, 2020