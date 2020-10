“Grave che il sindaco Arena abbia convocato solo alcuni sindacati…”

Viterbo - Massimo Basili (Ugl) invita il primo cittadino ad ascoltare la voce di tutti i lavoratori

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In un momento di difficoltà senza pari, quale quello che sta vivendo la nostra città ed il nostro Paese, quando sarebbe opportuno che tutte le parti in campo si stringessero saldi intorno ai cittadini per alleviarne anche se poco la sofferenza ed il disagio, il sindaco Arena decide di condividere solo con alcuni attori i percorsi e le decisioni da intraprendere.

Consideriamo intollerabile non investire su un coinvolgimento collegiale di chiunque possa portare la voce dei lavoratori, dei cittadini e delle classi più fragili.

Il nostro sindacato, da sempre dalla parte di chi lotta, continuerà a combattere al fianco di chi ha bisogno. Ci auguriamo che il sindaco, intanto, ravveda le sue scelte, nell’interesse di tutti i cittadini e le cittadine di Viterbo.

Massimo Basili

Segretario Ugl Viterbo

27 ottobre, 2020